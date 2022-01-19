Пятибалльный шторм спровоцировал остановку движения поездов в Сочи

Серьезный шторм произошел в Сочи. В результате движение поездов пришлось приостановить. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Шторму присвоили пять баллов. Высота волн достигала двух с половиной метров. Движение приостановили на участке Шепси — Путевой Пост 1898 километр. Устранение неполадок заняло полтора часа.

«Мы в нескольких станциях от Сочи. Но поезд просто встал. По громкоговорителю объявили, что из-за погодных условий. За окном бушует море, а мы сидим, наблюдаем за этим буйством», — рассказал один из очевидцев событий.