Экология 30 марта 2023, 09:55 Пять заводов по переработке мусора появятся в Краснодарском крае

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Общая мощность объектов составит 1,4 млн тонн.

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Строительство пяти объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Краснодарском крае обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин, министр экономики края Алексей Юртаев, руководитель департамента государственного регулирования тарифов края Сергей Милованов и заместитель генерального директора «РТ-Инвест» Тимур Котляр. Общая мощность объектов составит 1,4 млн тонн, а объем инвестиций — 24 млрд рублей.

«Обсудили на совещании с представителями Правительства Краснодарского края и инвестором строительство пяти объектов по обращению с ТКО общей мощностью 1,4 млн тонн. Проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений, на данный момент частные концессионные инициативы (ЧКИ) поданы по трем объектам. РЭО готов предоставить до 95% финансирования, объем инвестиций по пяти объектам оценивается в 24 млрд рублей», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

ЧКИ поданы по трем комплексам по обращению с отходами (КПО) «Анапа», КПО «Староминский» и КПО «Двубратский». По объектам КПО «Дон» и КПО «Верхнее Буу» осуществляется подбор земельных участков.

«Край во взаимодействии с компанией „РТ-Инвест“ провел большую работу, результатом которой стала сформированная и согласованная концепция развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. В первую очередь, работаем над реализацией проектов строительства трех комплексов. Сегодня обсудили перспективные направления деятельности по установлению оптимального тарифа для населения после ввода новых объектов в эксплуатацию», — сообщил Андрей Прошунин.

По данным ежемесячной отчетности региональных операторов, в год в регионе образуется 2,292 млн тонн отходов. По данным протокола согласования федеральной схемы обращения с ТКО с органом исполнительной власти субъекта РФ, объем оценивается в 2,598 тонн в год.