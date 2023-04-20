Экология 20 апреля 2023, 18:34 Пять законсервированных после смерти Сталина угольных скважин обнаружили в Арктике ААНИИ: в Арктике вскроют пять законсервированных в 1954 году углеразведочных скважин РИА «Новости»

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Члены экспедиции Арктического и антарктического НИИ обнаружили на норвежских островах Шпицберген пять разведочных угольных скважин, закрытых и потерянных после смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте института.

Отмечается, что скважины законсервировали почти 70 лет назад — в 1954 году. Ученые планируют вскрыть их для дальнейшего исследования.

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«Это даст уникальную возможность узнать направленность изменения температуры мерзлоты Шпицбергена за последние 70 лет», — говорится в материале НИИ.

Известно, что разведка полезных ископаемых на норвежской территории контролировалась Сталиным. В документах 1940-х годов есть упоминание о советских угольных интересах — распоряжение к наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову об организации работы угольной концессии Союза на архипелаге Шпицберген.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести закон по изучению арктических грунтов. Это связано с ускоренным таянием вечной мерзлоты в арктической зоне, что может повлечь за собой техногенную катастрофу с деформацией зданий в Арктике.