20 апреля 2023, 18:34
Пять законсервированных после смерти Сталина угольных скважин обнаружили в Арктике
ААНИИ: в Арктике вскроют пять законсервированных в 1954 году углеразведочных скважин
Члены экспедиции Арктического и антарктического НИИ обнаружили на норвежских островах Шпицберген пять разведочных угольных скважин, закрытых и потерянных после смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте института.
Отмечается, что скважины законсервировали почти 70 лет назад — в 1954 году. Ученые планируют вскрыть их для дальнейшего исследования.
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«Это даст уникальную возможность узнать направленность изменения температуры мерзлоты Шпицбергена за последние 70 лет», — говорится в материале НИИ.
Известно, что разведка полезных ископаемых на норвежской территории контролировалась Сталиным. В документах 1940-х годов есть упоминание о советских угольных интересах — распоряжение к наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову об организации работы угольной концессии Союза на архипелаге Шпицберген.
Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести закон по изучению арктических грунтов. Это связано с ускоренным таянием вечной мерзлоты в арктической зоне, что может повлечь за собой техногенную катастрофу с деформацией зданий в Арктике.
Ученые
Арктика
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