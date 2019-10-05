Пять слонов погибли, спасая слоненка в Таиланде. Видео

Пять взрослых животных попытались спасти упавшего в воду трехлетнего слоненка и погибли. Печальный инцидент произошел на водопаде Кхао Яй в центральном национальном парке Таиланда.

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Представители национального парка сообщили BBC News, что двое слонов из этого же стада застряли на скалах около водопада. Рейнджеры Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда (DNP) разрабатывают план по их спасению.

Водопад Кхао Яй имеет плохую репутацию. В 1992 году здесь уже погибли восемь слонов.

Глава национального парка Ханчит Сринопаван сообщил, что за оставшимися слонами ведется наблюдение. Основатель фонда Wildlife Friends Thailand Эдвин Вик заявил, что даже если слонов удастся спасти, это не станет гарантией их выживания. Потерявшие родичей могут погибнуть из-за проблем с кормлением и эмоциональной нагрузки. Ведь известно, что слоны могут испытывать горе.

«Это как потерять половину семьи. Вы ничего не можете сделать, это, к сожалению, природа», — сказал Вик.