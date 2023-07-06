Экология 06 июля 2023, 09:32 Пять объектов обращения с ТКО за 2,1 млрд рублей запустили в России с начала 2023 года

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Объекты обращения с ТКО построили в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае. В первом полугодии 2023 года на территории России было введено в эксплуатацию пять объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мощность обработки на них составила 103 тысячи тонн. Общий объем инвестиций в объекты составил 2,153 млрд рублей. Всего с начала реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» введено 222 объекта обращения с ТКО.

«В 2023 году введено 5 объектов по обращению с ТКО в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае. Их стоимость составила 2,153 млрд рублей. Совокупная мощность объектов — 103 тысячи тонн по обработке, и 431,2 тысячи тонн по размещению. При этом всего за 4,5 года реализации федерального проекта в эксплуатацию было введено 222 объекта обращения с ТКО, из них 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. Ввод указанных объектов обеспечил создание 19,23 млн тонн мощностей по обработке, 5,34 млн тонн по утилизации и 2,79 млн тонн по размещению», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«В абсолютных цифрах это значит, что по итогам 1 полугодия 2023 года план реализации федерального проекта по вводу мощностей по обращению с ТКО по обработке выполнен на 98,7%, по утилизации — на 88,3%, по размещению — на 69,1%», — сказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Всего с 2019 года, начала реформы, по июнь 2023 года на создание объектов в России было потрачено 110 млрд рублей. Из них более 107 млрд рублей — инвестиции, которые были вложены до 2023 года. Еще 2,1 млрд рублей пришлись на первое полугодие 2023-го, из них сумма около 99% - средства частных инвесторов и только 0,6% - бюджетные средства.

По информации субъектов Российской Федерации, до конца 2023 года на создание перспективных объектов может быть направлено в совокупности не менее 30 млрд рублей. Основной объем средств вложат частные инвесторы.