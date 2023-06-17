Экология 17 июня 2023, 10:03 Пять объектов обращения с ТКО на 200 тысяч т появятся в Воронежской области

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Пять объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) совокупной мощностью 200 тысяч тонн создадут в Воронежской области. Проекты планируется реализовывать на основе концессионных соглашений. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Александр Гусев подписали на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о взаимодействии и источники финансирования проектов.

«С Воронежской областью подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие в области обращения с ТКО. В рамках сотрудничества совместно выработаем план для реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры обращения с ТКО, в частности на основе концессионных соглашений. Этот механизм зарекомендовал себя, и стал удобным инструментом инвестирования в отрасль. В рамках подписанной дорожной карты реализуем пять проектов по созданию объектов обращения общей мощностью около 200 тысяч тонн. Инвестиции оцениваются в более чем 3 млрд рублей. РЭО сможет обеспечить до 95% инвестиций», — сообщил Денис Буцаев.

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В ближайшее время ожидается публикация первой частной концессионной инициативы на сайте торгов, а также подача и рассмотрение частных инвестиционных инициатив по объектам.

В рамках соглашения совместно с руководством Воронежской области РЭО определит источники финансирования инвестпроектов и рассмотрит возможности оказания мер поддержки проектам от РЭО.