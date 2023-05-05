Экология 05 мая 2023, 14:19 Пять мусоросортировочных станций построят в Рязанской области до конца 2024 года

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Российский экологический оператор вложит 2,2 млрд рублей в пять мусоросортировочных станций в Рязанской области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

«Рязанская область подписала с инвестором концессионное соглашение, в рамках которого до конца 2024 года в регионе будут построены 9 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из них пять — это мусоросортировочные станции общей мощностью 160 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, это более 2 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Помимо станций будет построено четыре современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.

Объекты будут построены в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах Рязанской области.