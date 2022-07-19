Пять мусорных заводов за 23 млрд рублей построят в Краснодарском крае

РЭО готов вложить в проекты 16,5 млрд рублей

В Российском экологическом операторе ожидают от Правительства Краснодарского края проактивных шагов по развитию сферы обращения с отходами. Региону необходимо внести в Правительство обновленную концепцию развития инфраструктуры по обращению с ТКО до 21 июля текущего года. Всего в крае планируется строительство пяти объектов обращения с ТКО, объем инвестиций предварительно оценивается в 23 миллиарда рублей. Чтобы поддержать инвестиционные проекты, РЭО готов предоставить облигационный заем инвестору на 16,5 миллиарда рублей после прохождения всех установленных процедур.

15 июля в Сочи прошла рабочая встреча по вопросу реализации Концепции с участием главы Минприроды Александра Козлова, представителей ППК РЭО, потенциального инвестора «РТ-Инвест», правительства Краснодарского края и муниципальных образований региона.

«Ожидаем представление доработанной Концепции развития системы обращения с отходами на территории Краснодарского края. До 22 июля текущего года региону необходимо внести ее на рассмотрение, ранее был установлен срок 15 июля. На сегодня мы концептуально поддерживаем создание пяти комплексов по обращению с отходами. Основная проблема сейчас — оформление и предоставление земельных участков для реализации Концепции. Мы рассчитываем на максимальное вовлечение в решение этой задачи со стороны региональных властей. Общий объем инвестиций оценивается в 23 миллиарда рублей, РЭО может вложить 16,5 миллиарда рублей через механизм облигационного займа сроком 11-12 лет по льготной ставке. Создание объектов на территории Краснодарского края позволит региону прийти к показателям нацпроекта „Экология“ по снижению объемов захоронения отходов на полигонах и увеличению уровня обработки ТКО», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев по итогам встречи с руководством края.

Общая мощность объектов составит 1 500 000 тонн в год. Они будут расположены в Туапсинском районе (350 тонн в год), в Анапе (200 тысяч тонн в год), Армавире (450 тысяч тонн в год), станице Староминская (200 тысяч тонн в год) и городе Верхнее Буу (300 тысяч тонн в год). Все объекты будут обрабатывать 100% входящего потока твердых коммунальных отходов и включать в себя утилизацию в виде компостирования.

Вторым вопросом совещания стал дефицит мощностей по захоронению твердых коммунальных отходов. Региону поручено в кратчайший срок завершить оформление земельного участка в Белореченском районе для создания второй очереди полигона для нужд Сочи. Необходимо принятие в короткие сроки решения о реконструкции полигона, включая формирование и передачу земельного участка, разработку проектной документации и осуществление строительства новой карты полигона.