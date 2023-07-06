Экология 06 июля 2023, 12:52 Пять мусорных заводов за 10 млрд рублей построят в Красноярском крае Российский экологический оператор

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Пять комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Красноярском крае, их общая мощность составит 441 тысячу тонн в год, стоимость — более 10 млрд рублей. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев во время рабочего визита в регион обсудил с врио губернатора края Михаилом Котюковым детали проектов, а также варианты финансовой поддержки проектов со стороны РЭО.

«В Красноярском крае в ближайшее время планируется строительство пяти комплексных объектов совокупной мощностью 441 тысяча тонн в год. По четырем из них идет рассмотрение частных концессионных инициатив, и мы договорились об ускорении принятия Правительством региона решения по ним. Новый руководитель региона уделяет большое внимание развитию сферы обращения с ТКО в крае, и совместно мы сможем достичь всех запланированных показателей по двухкратному снижению захоронения отходов на полигонах и 100% обработке ТКО раньше, чем это предусмотрено Указом Президента Российской Федерации № 474, и сделать Красноярский край одним из лидеров реализации реформы сферы обращения с ТКО в стране», — сообщил Денис Буцаев.

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Рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории Красноярского края состоялось 6 июля. В нем приняли участие представители РЭО, регионального правительства, законодательного собрания Красноярского края и руководители муниципальных образований.

«Обсудили возможные варианты финансирования проектов. Сумма капитальных затрат по ним составляет 10,145 млрд рублей. Проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений, РЭО может профинансировать в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, за счет средств, полученных от выпуска собственных облигаций. Этот механизм мы сейчас активно применяем в целях реализации региональных проектов по созданию объектов ТКО», — указал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Пять объектов станут первоочередными в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО в Красноярском крае. К ним относятся КПО Назарово на 35 тысяч тонн, КПО Норильск на 80 тысяч тонн, КПО Мотыгино на 6 тысяч тонн, КПО Ермаковское на 20 тысяч тонн, а также объект для нужд Красноярска и прилегающих муниципальных образований мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год.

Дополнительно в 2025–2027 гг. предполагается создание еще 11 объектов обращения с ТКО совокупной мощностью 231 тысяча тонн в год сортировки и 200 тысяч тонн в год — утилизации. Стоимость оценивается в не менее чем 4 млрд рублей. Механизм реализации данных проектов будет определен Правительством Красноярского края совместно с РЭО в ближайшее время.