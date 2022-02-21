Пять мусорных заводов построят на месте старых свалок в Петербурге и Ленобласти

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, глава Минприроды России Александр Козлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили единую концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами в двух субъектах. В рамках концепции на территории двух регионов появятся пять объектов по переработке отходов, их построят на месте старых свалок.

«Впервые в России создается подобная концепция для двух субъектов в области обращения с ТКО. Такая возможность была предоставлена законодательно еще в 2019 году, и до сегодняшнего момента никто ей не воспользовался кроме Петербурга и Ленобласти. Проделана очень большая работа, концепция представляет собой комплексный план перехода на целевые показатели, установленные президентом и правительством к 2024–2030 годам. Возникли технические и концептуальные разночтения, но мы согласовали их с руководством Петербурга и Ленобласти. Регионы пообещали их исправить. Мы также предложили, на наш взгляд, более рабочий механизм достижения целевых показателей относительно утилизации. В настоящий момент на малых и больших объектах предусмотрен объем утилизации в районе 50%, но более выгодно такой объем утилизации осуществлять на крупных объектах, чем на мелких, на них имеет снизить показатели до 40%. Также мы готовы предоставить финансирование в рамках наших мер поддержки, в частности по механизму зеленых облигаций. Мы готовы предоставить объем финансирования до 90% от объема требуемого Невскому экологическому оператору на субсидируемых условиях», — прокомментировал руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Президент страны поставил чёткие задачи, определяющие стратегические векторы развития и основное направление реформы обращения с отходами: снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. Существующие проблемы в сфере обращения отходов копились годами и носят системный характер. Их решение требует последовательной кардинальной перестройки существующей архитектуры отрасли», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Для координации действий двух субъектов в сфере обращения с отходами разработана единая концепция. Это — программа действий по развитию мусороперерабатывающей отрасли до 2030 года. Концепцию готовили на основе анализа и изучения существующих моделей организации системы обращения ТКО и технологий переработки отходов, в том числе экспериментальных и опытных технологий, используемых на единичных предприятиях. Концепция содержит рекомендации по развитию инфраструктуры, подробное обоснование технологии переработки отходов, необходимого объема мощностей и мест размещения производственных комплексов с учетом объемов образования отходов, их морфологического состава, распределения транспортных потоков.

На сегодняшний день, концепцией предусмотрено создание пяти комплексов по переработке ТКО на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Объекты будут расположены на нарушенных землях, то есть там, где уже возникали стихийные свалки. Все объекты, которые будут созданы, пройдут процедуру общественного обсуждения, и получат согласование, как на региональном, так и на федеральном уровне. Также вся документация в обязательном порядке пройдёт общественные слушания и государственную экологическую экспертизу.

«Потребность в строительстве современных объектов сегодня стоит достаточно остро. Благодаря Единой концепции по обращению с ТКО у наших регионов теперь есть возможность формировать программные документы со сроками исполнения, источниками финансирования и распределением ответственности», — сказал губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов.

Глава Санкт-Петербурга отметил, что 1 января 2022 года, как и планировалось, город приступил к реализации основного этапа реформы обращения с отходами. Ранее была проведена масштабная подготовка. В октябре 2020 года подписано четырёхстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами между правительствами Петербурга, Ленинградской области, ПАО «Интер РАО» и ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг. В январе 2021 года было зарегистрировано АО «Невский экологический оператор». Петербург и Ленинградская область получили по 25% + 1 акций организации — это блокирующий пакет.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область — слишком близкие соседи, чтобы экологические проблемы на территории одного субъекта не отражались автоматом на другом. Единственный способ решить эти проблемы — совместными усилиями искать наиболее эффективные и безопасные решения. Действующие полигоны почти полностью исчерпали свои мощности, кроме того, сейчас используются полигоны открытого типа, они устарели, необходимо переходить к комплексам переработки отходов, которые наносят минимальный вред окружающей среде. Для обеспечения задач ресурсосбережения и безопасного обращения с отходами требуется строительство новых современных мощностей. Именно для этого и создана Единая концепция», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам совещания договорились создать межведомственную рабочую группу, чтобы оперативно координировать действия всех заинтересованных структур в ходе проведения изысканий, проектирования и строительства комплексов по переработке отходов. Приказ о создании такого «штаба» министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов уже подписал.