Пять человек скончались во время шторма в проливе Босфор

В Турции произошел мощный шторм. Он обрушился на несколько турецких провинций в районе Эгейского и Мраморного морей. В результате погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Hurriyet.

В Стамбуле сильные порывы ветра унесли жизни четырех человек. Один из погибших оказался иностранцем. В провинции Зонгулдак местный житель получил травмы, не совместимые с жизнью. 19 человек также получили ранения.

В районе большого Стамбула произошло обрушение часовой башни. Также затонуло несколько рыболовных судов, автомагистрали затопило.