Экология 05 марта 2024, 14:29 Пивные бутылки и банки начнут перерабатывать с помощью электронной платформы РИА «Новости»

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Пивоваренная компания «Балтика» присоединилась к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Компания будет заказывать услуги по утилизации стеклянных бутылок и алюминиевых банок.

«Мы видим, что большое количество компаний стремится следовать принципам экономики замкнутого цикла и присоединяется к нашей площадке по торговле вторсырьем и исполнению расширенной ответственности производителей (РОП). С этого года данный механизм обновился и заработал по другим правилам, которые позволят сделать отрасль прозрачнее, а утилизацию отходов от товаров и упаковки — реальной, а не просто на бумаге. ЭТП выступает удобным инструментом для исполнения РОП», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«С 2024 года производители обязаны исполнять нормативы утилизации отходов от своих товаров. На нашей цифровой платформе по торговле вторсырьем зарегистрированы только проверенные утилизаторы, у которых можно заказать такую услугу. Новым участником стал крупный игрок — компания „Балтика“. Через ЭТП она будет утилизировать стеклянные бутылки и алюминиевые банки из-под пива. Данное вторсырье зачастую становится новой продукцией и может быть переработано не один раз», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

На площадке уже зарегистрировано 2470 пользователя. Они разместили 1134 лота на сумму 2.8 млрд рублей.

Компании также могут проводить сделки по купле-продаже вторсырья.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.