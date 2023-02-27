Экология 27 февраля 2023, 07:10 Петербуржцы увидели в ночном небе северное сияние Северное сияние сфотографировали ночью в небе над Санкт-Петербургом и Ленобластью

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь на 27 февраля заметили северное сияние. Необычное атмосферное оптическое явление показал Telegram-канал «Астро Фото Болото».

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К Земле развернулась корональная дыра, на Солнце произошли более трех выбросов солнечной массы. Специалисты также зафиксировали среднюю и несколько периодов со слабыми магнитными бурями. Из-за этого примерно за час до полуночи 26 февраля появились цветные всполохи и переливы из красного в зеленый цвет.

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Северное сияние заметили в некоторых районах Санкт-Петербурга, на Финском заливе, Кронштадте, на Янгерском озере и в других уголках Ленинградской области. После полуночи небо затянули облака, и северное сияние перестали видеть в Санкт-Петербурге — зона видимости передвинулась в сторону Выборга и Карелии.

Авторы Telegram-канала рассказали, что важно отслеживать солнечную активность, ясную погоду и параметры ветра. Чтобы поймать северное сияние, нужно подняться на возвышенность или подойти к озеру с видом на горизонт. Лучше всего оптическое явление заметно с 22:00 и до 01.30 по местному времени.