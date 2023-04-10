Экология 10 апреля 2023, 14:14 Петербуржцы начали сдавать старую одежду дизайнерам при поддержке РЭО

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РЭО организует акцию по сбору отходов текстиля к НМЭК

Жители Санкт-Петербурга смогут сдать на переработку свою одежду, которая будет использована студентами-дизайнерами Академии Штиглица при создании модной коллекции. Акция по сбору отходов текстиля «Чистое будущее. Войди в историю устойчивой моды» пройдет в апреле и мае при поддержке Российского экологического оператора и фонда «Второе дыхание». Коллекцию представят в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

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«В мае в Петербурге будет проходить одно из важнейших мероприятий для отрасли по обращению с отходами — Невский международный экологический конгресс. РЭО готовит множество мероприятий, среди которых значится показ апсайклинг-коллекции одежды из отходов. Петербуржцы смогут сдать старую одежду в специальные боксы. Акция отвечает принципам экономики замкнутого цикла, когда отход превращается в полезный ресурс и возвращается в оборот», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция по сбору отходов текстиля «Чистое будущее. Войди в историю устойчивой моды» пройдет в Санкт-Петербурге с 10 апреля по 10 мая. Сдать можно будет чистую одежду, домашний текстиль, обувь, сумки, аксессуары, меховые и кожаные изделия (только в хорошем состоянии). Подробности на сайте РЭО.

Точки приема находятся по следующим адресам партнеров акции:

1. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, ул. Чайковского, д. 20, лит. В, входная группа;

2. ТРЦ Галерея, Лиговский пр 30А, зона размещения боксов на выезде с парковки;

3. Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40;

4. Магазин «Перекресток», ул. Карбышева, д. 9;

5. Магазин «Перекресток», ул. Савушкина, д. 116;

6. Академия им. А.Л.Штиглица, Соляной пер., 13. При входе в академию (возле турникета).

«Ненужные вещи можно превратить в модную коллекцию одежды от студентов-дизайнеров Академии Штиглица. Только представьте, как ваши переработанные джинсы и свитер обретают новую жизнь и оказываются на подиуме. Коллекцию покажут на НМЭК уже 25 мая. Все неиспользованные отходы текстиля, собранные в период акции, будут направлены на переработку», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

На НМЭК Российский экологический оператор также покажет документальный фильм об экономике замкнутого цикла, снятый совместно с Первым каналом, организует выставку на тему экологии и отходов совместно с галереей «Триумф» и арт-кластером «Таврида», проведет субботники «Убери за собой» в 50 регионах, экозабег под эгидой Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» и откроет молодежную мастерскую переработки «Зеленый фургон».