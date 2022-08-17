Петербуржцев предупредили об аномальной жаре в среду

Жаркая и сухая погода ждет жителей Петербурга 17 августа. О прогнозе погоды на среду рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, город продолжит находиться в зоне барического максимума. Атмосферное давление будет держаться у отметки 762 мм ртутного столба, что выше нормы. В такие периоды осадки практически исключены.

«При этом температурный фон продолжит превышать норму и окажется близок к суточному рекорду максимальной температурный воздуха, который составляет +29,9 градуса и установлен в этот день в 2008 году», — написал Леус в Теlеgrаm-канале.

Температура воздуха в городе на Неве будет в пределах +29…+31 градус, в Ленинградской области +26…+31 градус. Ветер прогнозируется южный. Местами его скорость будет составлять 3-8 м/с.

7 августа жительница Петербурга пострадала в результате непогоды.