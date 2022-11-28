28 ноября 2022, 15:34
Петербуржцев предупредили о приходе холодов
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода будет в городе на этой неделе. Специалиста процитировали «Невские новости».
«Вчера среднемесячное отклонение температуры воздуха от нормы перешло в сторону отрицательных значений. При ожидаемой в последние дни ноября погоде оно таким и останется», — обратил внимание Колесов.
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По его словам, график аномалии температуры наглядно демонстрирует переход от экстремально теплой к очень холодной погоде.
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В первой половине недели ожидается, что температура воздуха составит -2…-4 градуса. Во второй половине столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов.
Санкт-Петербург
Прогноз погоды
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