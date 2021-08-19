Петербуржцев предупредили о дождливой и ветряной погоде в четверг

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредили Петербуржцев о плохой погоде. По словам метеорологов, в четверг, 19 августа, в город придут дожди и сильный ветер. Об этом сообщили Nation News.

Погода в этот день будет значительно хуже, чем в среду. Температура опустится до отметки в 18-20 градусов. Также в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Кроме того, в городе пройдет теплый юго-западный ветер. Самые мощные порывы придутся на прибрежные районы. Аналогичную погоду стоит ждать и в выходные.