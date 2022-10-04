Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре к концу недели | 360°

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Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре к концу недели

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Метеоролог Юрий Куткевич рассказал «Невским новостям», что к концу недели в Санкт-Петербурге усилятся ветер и дожди.

«Мы вступаем в октябрь, поэтому повторения буйства стихии возможны. Трудно сказать, когда именно, но такие усиления ветра с дождем вполне возможны под влиянием циклона», — допустил специалист.

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Он спрогнозировал, что в ближайшие два дня влияние циклона еще останется. В дальнейшем ветер сменится на юго-западный.

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«И к нам опять будут поступать влажные воздушные массы, но уже с запада и юго-запада. Там уже циклон с Атлантики придет, он принесет более теплые воздушные массы», — добавил собеседник издания.

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