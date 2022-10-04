Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре к концу недели | 360°

Экология 04 октября 2022, 22:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Петербуржцев предупредили о дождях и сильном ветре к концу недели

Читать 360tv в

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал «Невским новостям», что к концу недели в Санкт-Петербурге усилятся ветер и дожди.

«Мы вступаем в октябрь, поэтому повторения буйства стихии возможны. Трудно сказать, когда именно, но такие усиления ветра с дождем вполне возможны под влиянием циклона», — допустил специалист.

Реклама

Он спрогнозировал, что в ближайшие два дня влияние циклона еще останется. В дальнейшем ветер сменится на юго-западный.

Реклама

«И к нам опять будут поступать влажные воздушные массы, но уже с запада и юго-запада. Там уже циклон с Атлантики придет, он принесет более теплые воздушные массы», — добавил собеседник издания.

0 0 0 0 0 0