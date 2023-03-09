Экология 09 марта 2023, 21:55 Петербуржцам разъяснили, с чем связано сильное ночное похолодание

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Метеоролог Юрий Куткевич обсудил с «Невскими новостями» прогноз своего коллеги Александра Колесова о том, что предстоящая ночь 10 марта может стать самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы. Согласно сообщению специалиста, температура воздуха снизится до -18 градусов.

Куткевич объяснил, что температура приземного воздуха будет резко снижаться, так как нет облаков, которые зимой выполняют для земной поверхности роль одеяла.

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«Плотные облака нижнего яруса, мощные, толщиной в несколько километров, не дают планете ночью остывать. Сейчас будет обратный процесс», — обратил внимание метеоролог.

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По его словам, не ожидается особых скачков давления, которое будет незначительно ниже нормы.