Петербуржцам рассказали о погоде в начале октября | 360°

Экология 27 сентября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржцам рассказали о погоде в начале октября

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил «Невским новостям», какая погода установится в городе в первую неделю октября.

Специалист пояснил, что в начале второго месяца осени не ожидается серьезных погодных изменений.

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«Погода будет похожа на сегодняшнюю. Атмосферное давление немного ниже нормы. Ветер слабый с юга, юго-запада. Преимущественно без осадков», — уточнил собеседник издания.

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Он добавил, что температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов тепла. По его словам, такая погода продержится в Санкт-Петербурге первую неделю октября.

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