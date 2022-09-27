Петербуржцам рассказали о погоде в начале октября | 360°

Все новости

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Реклама

Подмосковье

27 сентября 2022, 22:57

Лифты в домах на улицах Дружбы и Маяковского в Химках отремонтировали

Мир

27 сентября 2022, 22:46

Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России

Мир

27 сентября 2022, 22:39

Министр энергетики Дании отверг неосторожность как причину повреждения «Северных потоков»

Спецоперация

27 сентября 2022, 22:32

Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России

Общество

27 сентября 2022, 22:14

Более 81% жителей Херсонской области захотели воссоединиться с Россией

Технологии

27 сентября 2022, 22:12

Россиянам назвали доступные для скачивания соцсети в App Storе

Спецоперация

27 сентября 2022, 22:09

ВСУ активизировались по всей линии фронта — НМ ЛНР

Экология

27 сентября 2022, 22:23

Петербуржцам рассказали о погоде в начале октября

Читать 360tv в

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил «Невским новостям», какая погода установится в городе в первую неделю октября.

Специалист пояснил, что в начале второго месяца осени не ожидается серьезных погодных изменений.

Реклама

«Погода будет похожа на сегодняшнюю. Атмосферное давление немного ниже нормы. Ветер слабый с юга, юго-запада. Преимущественно без осадков», — уточнил собеседник издания.

Реклама

Он добавил, что температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов тепла. По его словам, такая погода продержится в Санкт-Петербурге первую неделю октября.

Санкт-Петербург

Прогноз погоды

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама