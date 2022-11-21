Экология 21 ноября 2022, 13:42 Петербуржцам рассказали о погоде на неделю

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал, какая погода ожидает жителей города на этой неделе. Специалиста процитировали «Невские новости».

«Зима пришла в наш регион и пока намерена оставаться тут. Начали замерзать не только мелкие озера, но и крупные водоемы», — подчеркнул Колесов.

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В начале недели снег придет в Петербург с юга, а в конце недели — с юго-запада. Температура воздуха будет находиться в районе –3…–8 градусов. Со среды наметится небольшое потепление. Столбики термометров будут показывать от –1…–5 градусов.

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