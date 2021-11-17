Петербуржцам рассказали, когда в город придут морозы

В ближайшее время в Санкт-Петербурге не стоит ждать морозов. В городе осадки будут сменяться мокрым снегом. Таким мнением поделился заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич в беседе с «Невскими новостями».

Специалист подчеркнул, что похолодание в Петербург будет приходить постепенно. С 17 по 21 ноября она будет варьироваться от 0 до 4 градусов. Первые заморозки начнутся в городе 22 ноября. Термометр будет показывать от -4 градусов до +3.

«Пока резкого и значительного понижения температуры не предвидится. Снег на следующей неделе возможно и ляжет, но надолго не сохранится. Сейчас мы переживаем сезон предзимья, который обычно в нашем регионе занимает месяц и наблюдается с середины ноября до середины декабря», — отметил специалист.