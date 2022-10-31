Петербуржцам рассказали, какая погода будет в ноябре | 360°

Экология 31 октября 2022, 21:17 Петербуржцам рассказали, какая погода будет в ноябре

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Ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мишуловина сообщила «Невским новостям», что в ноябре в городе ожидаются плюсовые температуры.

По словам специалиста, в первой и второй декадах ноября дневная температура будет колебаться в районе +2…+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-5 градусов. В третьей декаде месяца прогнозируется понижение температурного фона.

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«Преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -1 до +4 градусов, а преобладающие температуры в ночные часы — от -4 до +1 градуса», — уточнили собеседница издания.

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