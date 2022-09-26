Петербуржцам пообещали потепление в начале октября | 360°

Экология 26 сентября 2022, 17:27 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржцам пообещали потепление в начале октября

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что к выходным в городе потеплеет. Об этом написали «Невские новости».

Специалист уточнил, что на этой неделе ожидается не выше 10 градусов тепла. К субботе воздух прогреется и столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

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«Кстати, на северо-востоке СЗФО в ближайшее время начинает значительно холодать, поэтому скоро увидим активную миграцию птиц, потянувшихся на юг», — добавил синоптик.

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