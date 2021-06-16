Петербургский Центр спасения тюленей принял еще двух нерп с перегревом

Центр спасения тюленей принял еще двух нерп в тяжелом состоянии, написала газета «Петербургский дневник». В центре пояснили, что в последнее время таких животных поступает много: вероятно, они перегреваются на солнце.

Самца и самку нерпы нашли на берегах Ладожского озера. Сотрудники Центра рассказали, что их состояние нестабильное, но их постараются спасти.

В последнее время в центр поступает много нерп, нуждающихся в помощи: они перегреваются из-за сильной жары, которая опасна для этих животных.

«Видимо, они вылезали на берег отдохнуть, но неопытности, а может быть, и из-за общей слабости вовремя не понимали, что происходит, или уже не успевали уйти в воду и охладиться. К тому же они лежали на светлом песке, что сильно увеличивало шансы развития гипертермии. Думаем, что несколько предстоящих дней тридцатиградусной жары и яркого солнца добьет всех таких бедолаг и их поступление прекратится», — пояснили в Центре.