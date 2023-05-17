Экология 17 мая 2023, 15:13 Петербург возглавил топ регионов по продаже вторсырья в СЗФО

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Санкт-Петербург, Мурманская и Новгородская области вошли в топ-3 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора.

«В СЗФО Санкт-Петербург, Мурманская и Новгородская области вышли в лидеры по торговле вторичными ресурсами. Всего регионы СЗФО разместили лотов на 21,5 млн рублей. Наша площадка создавалась в рамках формирования экономики замкнутого цикла и в качестве удобного инструмента для продажи вторичных материальных ресурсов. Еще одна функция площадки — это помощь игрокам отрасли в исполнении обязанности в рамках расширенной ответственности производителя (РОП)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Санкт-Петербург разместил 15 лотов на 14 680 444 рублей в категориях стеклобой, полимеры, макулатура, промышленное холодильное и вентиляционное оборудование, бытовые неэлектрические и электрические приборы. Мурманская область — 5 лотов на 1 490 000 рублей в категориях полимеры, макулатура. Новгородская — 8 лотов на 1 326 000 рублей в категориях полимеры, макулатура.

Всего 11 субъектов РФ, входящих в СЗФО, — Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, город федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ — разместили 31 лот на 21 500 000 рублей.

«На площадке зарегистрировано более 850 компаний. Они разместили лотов на сумму 815 млн рублей. Услуга по исполнению РОП, сделки по продаже вторсырья востребованы среди пользователей. Мы продолжаем улучшать площадку, для этого открыли опрос. Прошедшим его мы бесплатно предоставим на месяц услугу „Личный брокер“», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Для прохождения опроса необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились 890 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 807 миллионов рублей.