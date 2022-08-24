Петербург установит очередной температурный рекорд в среду

Санкт-Петербург идет на очередной погодный рекорд. Его город может поставить уже 24 августа. Воздух прогреется до +31 градуса. Об этом заявил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Температура воздуха +29…+31 градус, по области — +27…+32 градуса. Такие значения позволяют говорить о том, что сегодня в городе на Неве будет обновлен очередной, уже третий в августе суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Пока он составляет +27,5 градуса и установлен в 1939 году», — написал он.

По его словам, синоптическая ситуация в городе 24 августа будет определяться теплым сектором небольшого циклона, с центром над югом Финляндии.

Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет. Однако на западе и северо-западе Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В среду будет дуть южный ветер, его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.

На следующий день, 25 августа, в регионе ожидаются осадки. Леус добавил, что не исключена гроза. Возможно, после этого жара немного спадет.