Экология 13 марта 2024, 09:43 Первый запуск на заводе энергоутилизации «РТ-Инвест» провел успешные испытания «РТ-Инвест»

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На заводе по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) в городском округе Воскресенск провели первый запуск котельной установки. До проведения испытаний, кроме подготовки котлов и системы газоснабжения, были выполнены монтаж и наладка всех ключевых систем. Первый запуск — проверка режимов работы котлов и подготовка к выходу на проектную мощность.

Завод вблизи деревни Свистягино — один из 4 заводов, которые строит компания «РТ-Инвест» в Подмосковье и первый, вышедший на финальную стадию готовности. Проектная мощность предприятия — 700 тысяч тонн в год. Отходы на энергетическую утилизацию будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.

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«Первый запуск и апробация основных узлов — важнейший этап подготовки всех систем работы завода энергоутилизации к промышленной эксплуатации. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о выходе на завершающий этап и готовности завода к приему отходов в ближайшее время. Ввод в эксплуатацию четырех заводов в Подмосковье сократит захоронение отходов на 2,8 млн тонн в год. Это половина от всего объема отходов, которые не подлежат материальной утилизации. Здесь своё место занимает энергетическая переработка, именно на этом этапе извлекается ещё один полезный компонент — электроэнергия. Термическая переработка — единственный способ прекратить захоронение остаточных отходов на картах в составе существующих сортировочных комплексов. Это позволит раз и навсегда устранить неприятные запахи и прекратить выброс в атмосферу вредных веществ. Благодаря энергоутилизации в Московском регионе будут сохранены более 6000 гектаров плодородных сельскохозяйственных земель», - отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Запуск четырех заводов энергоутилизации отходов в Подмосковье запланирован на 2024 год. По проекту уровень локализации производства должен был составлять не менее 55%. За счет объединения усилий крупнейших российских производителей его удалось повысить до 70%. Успех реализации проекта обеспечивают партнеры — Госкорпорация Ростех, швейцарско-японский концерн Hitachi Zosen Inova, Госкорпорация Росатом и Уральский турбинный завод.

Благодаря проекту компании «РТ-Инвест» в России впервые применена технология наплавки специального никелевого сплава на поверхности теплообмена котлов. Для реализации проекта разработана российская инновационная турбина для генерации электроэнергии на заводах по энергоутилизации отходов.

Запуск заводов позволит:

сократить выбросы CO2 на 3,2 млн тонн в год за счет исключения захоронения на комплексах по переработке отходов;

сохранить более 6000 Га плодородных сельскохозяйственных земель;

полностью исключить загрязнения водных источников и почвы вокруг объектов обращения с отходами;

произвести более 2 000 000 МВт*ч «зеленой» энергии – этого достаточно для обеспечения электричеством свыше 1 млн жителей;

повысить качество и условия жизни более 500 тысяч жителей Подмосковья за счет прекращения захоронения отходов на сортировочных комплексах.

Благодаря системе замкнутого цикла потребления воды для нужд работы завода и работе 3-х видов очистных сооружений вся вода, поступающая на завод, будет очищаться и использоваться заново, без сброса в водоемы.

«РТ-Инвест» — первая в России компания, реализующая проект по переработке отходов в энергию. Компания возводит 4 завода на территории Московской области — в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах — совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов. Общий объем инвестиций в проект составит более 140 млрд рублей.