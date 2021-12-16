Первый выпуск зеленых коммерческих облигаций состоялся в России

Российский экологический оператор приобрел у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» зеленые облигации на два миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика. По словам генерального директора ППК РЭО, это первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций.

«Состоялось размещение зеленых облигаций компании „ЭкоЛайн-ВторПласт“, Российский экологический оператор приобрел их в полном объеме на сумму два миллиарда рублей. Это первые зеленые облигации в портфеле ППК РЭО. Средства будут направлены на создание крупнейшего в России завода по переработке пластика. В год завод сможет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика, а также производить ПЭТ-гранулу и контейнеры с использованием вторсырья», — сообщил Буцаев.

Ранее данный выпуск зеленых облигаций был зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием (входит в группу «Московская биржа»). Эмитентом облигаций выступила компания «ЭкоЛайн-ВторПласт» (входит в группу «ЭкоЛайн»), ставшая первым предприятием, созданным силами регоператора и переработчика.

Общая стоимость проекта составила 7,2 миллиарда рублей. Он полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии, указали в РЭО. «Национальное Рейтинговое агентство» верифицировало выпуск и тем самым подтвердило соответствие принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021.

В комплекс «ЭкоЛайн-ВторПласт» войдут объекты по переработке бутылочного ПЭТ, твердых пластиков и пакетов, производство готовой продукции. Объект будет принимать на переработку 60,2 тысячи тонн пластика и ежегодно выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы.

Проект также даст более 200 рабочих мест и около 5,53 миллиарда рублей налоговых отчислений в первые 10 лет эксплуатации.