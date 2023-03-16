Экология 16 марта 2023, 15:37 Первый в мире экочум открыли на Ямале

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Выездной формат уже опробовали в Надыме.

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) был впервые опробован выездной формат экодомов — ЭкоЧум. Во временно созданные чумы граждане могут сдать вторсырье и поучаствовать в экопросветительских мероприятиях.

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«В целях популяризации раздельного накопления отходов, ознакомления населения с правилами подготовки и сдачи вторсырья на переработку региональный оператор ООО «Инновационные технологии» организовал выездную площадку ЯмалЭкоДома — ЭкоЧум, выполненную в виде традиционного жилища народов Севера. Выездной формат уже опробовали в Надыме, где в рамках празднования Дня оленевода 25 и 26 февраля ЭкоЧум посетили 700 человек», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Следующим местом установки ЭкоЧума станет Салехард, где он будет открыт во время празднования Дня оленевода 25 и 26 марта.

«Внутри чума будут проводиться бесплатные мастер-классы, экологические викторины, конкурсы и игры, а также организован прием вторсырья. Снаружи будет установлен велошредер, перемалывающий пластиковые крышки. Раздробленный материал затем сформируют в брикеты и отправят на предприятия для вторичного использования», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Чум — традиционное жилище конической формы, состоит из рамы, которая составляется из жердей и в зависимости от обычаев или сезона покрывается корой (например, берёстой или корой лиственницы), ровдугой, оленьими шкурами или войлоком.