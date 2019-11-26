  • Первый технопарк по переработке мусора откроется в Тульской области

    26 ноября 2019, 14:22

    Дарья Бунякова

    Уже в следующем году в Тульской области начнет работать первый технопарк с полигоном и комплекс для переработки твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал заместитель гендиректора регионального оператора ООО «Хартия» Михаил Минчаков.
    Первый технопарк по переработке мусора откроется в Тульской области

    «Ведется строительство технопарка „Тула“, на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта — весна 2020 года. Также в 2020 году ООО „Хартия“ будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО», — приводит его слова «Интерфакс».

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    Как отметил Минчаков, в 2019 году компания заменила в регионе более 10,5 тысячи мусорных контейнеров и приобрела порядка 60 единиц специальной техники. На эти цели было выделено 919,9 миллиона рублей, а всего планируется потратить около 3,2 миллиарда.

    Региональный оператор планирует начать раздельный сбор мусора и разместить на улицах свыше 500 контейнеров для отходов.

    ООО «Хартия» занимается вопросом переработки ТКО в области совместно с ООО «МСК-НТ». Первая охватывает Тулу, Щекинский и Киреевский районы, а вторая компания — областные муниципальные образования.