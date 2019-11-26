Первый технопарк по переработке мусора откроется в Тульской области

Уже в следующем году в Тульской области начнет работать первый технопарк с полигоном и комплекс для переработки твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал заместитель гендиректора регионального оператора ООО «Хартия» Михаил Минчаков.

«Ведется строительство технопарка „Тула“, на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта — весна 2020 года. Также в 2020 году ООО „Хартия“ будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО», — приводит его слова «Интерфакс».

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Как отметил Минчаков, в 2019 году компания заменила в регионе более 10,5 тысячи мусорных контейнеров и приобрела порядка 60 единиц специальной техники. На эти цели было выделено 919,9 миллиона рублей, а всего планируется потратить около 3,2 миллиарда.

Региональный оператор планирует начать раздельный сбор мусора и разместить на улицах свыше 500 контейнеров для отходов.

ООО «Хартия» занимается вопросом переработки ТКО в области совместно с ООО «МСК-НТ». Первая охватывает Тулу, Щекинский и Киреевский районы, а вторая компания — областные муниципальные образования.