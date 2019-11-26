Первый технопарк по переработке мусора откроется в Тульской области
«Ведется строительство технопарка „Тула“, на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта — весна 2020 года. Также в 2020 году ООО „Хартия“ будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО», — приводит его слова «Интерфакс».
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Как отметил Минчаков, в 2019 году компания заменила в регионе более 10,5 тысячи мусорных контейнеров и приобрела порядка 60 единиц специальной техники. На эти цели было выделено 919,9 миллиона рублей, а всего планируется потратить около 3,2 миллиарда.
Региональный оператор планирует начать раздельный сбор мусора и разместить на улицах свыше 500 контейнеров для отходов.
ООО «Хартия» занимается вопросом переработки ТКО в области совместно с ООО «МСК-НТ». Первая охватывает Тулу, Щекинский и Киреевский районы, а вторая компания — областные муниципальные образования.