Первый снег заметили в Москве. Видео

Жители московского региона в последние дни мерзли и надеялись на приход бабьего лета, но, видимо, тепла ждать уже не стоит. Первый сентябрьский снег с дождем уже выпал на городские улицы.

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Утром 22 сентября снег увидели жители некоторых районов столицы. Где-то даже прошел град, но быстро растаял.

Накануне синоптики и МЧС предупреждали граждан о снижении температуры и мокром снеге, который начнется утром в воскресенье и продержится до самого вечера.

Причиной является активный скандинавский циклон. Он принес в регион ненастную погоду.

Кроме снега ожидаются сильные порывы ветра. Специалисты рекомендуют не парковать машины у деревьев и шатких конструкций, а также не прятаться под ними самим.