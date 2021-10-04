Первый снег выпал в Омске. Фото и видео

В понедельник утром в Омске выпал первый снег. Однако он сразу таял. Несмотря на такие осадки, синоптики обещают октябрь с температурным фоном выше нормы. Информация об этом появилась на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Утром температура в Омске была около нуля, поэтому снег радовал жителей недолго. Но некоторые успели снять снегопад на видео и выложить в соцсети. На кадрах можно увидеть, как деревья покрылись тонким слоем снега.

По данным синоптиков, новая неделя в регионе начнется с +6 градусов и небольших осадков. Жителей также предупредили о гололедице. Специалисты прогнозируют снег и сильный ветер, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ночью с 4 на 5 октября ожидается −2...−7 градусов. Во вторник днем опять потеплеет и будет уже +8 градусов. Но при этом все также прогнозируются снег, гололед и сильный ветер.

Источник фото: «Тара-ТV» Новости города и района

Синоптики считают, что причиной осадков в виде снега стали пришедшие с северо-востока на территорию Омской области холодные воздушные массы. Снег также немного ухудшил дорожную ситуацию. Из данных сервиса «Яндекс.Пробки» следует, что в 09:00 по местному времени пробки были четыре балла.