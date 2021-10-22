Первый снег выпал в Башкирии

В ночь с 20 по 21 ноября в некоторых районах Башкирии выпал первый снег. Он накрыл территорию Белорецка, Сибая, Учал и других ближайших районов. Об этом сообщил ToDay News Ufa.

Многие жители данных районов опубликовали в своих социальных сетях фото и видеоролики, на которых запечатлено событие. Некоторые водители на данный момент еще не успели сменить шины. В ГИБДД Башкирии предупредили о том, что нестабильный характер погоды сохранится еще на несколько дней. Дороги покроют гололед, а также сильные снежные заносы.