Первый снег выпал на Урале

В Свердловской области выпал первый снег. О наступлении зимы на Веселых горах сообщили на странице Висимского заповедника в Instagram.

На фотографиях можно заметить заснеженные деревья и траву на территории заповедника. Люди в комментариях отметили, что накануне тоже наблюдали мелкий снег в поселке Висим.

До жителей Екатеринбурга зима пока не добралась, хотя синоптики прогнозировали осадки в областном центре еще в субботу. Зато снег наблюдали жители окраины Нижнего Тагила. Там он выпал в окрестностях горы Белой. Местный житель Алексей сообщил сайту E1.ru, что снег начал идти под утро, около 05:00. Но сейчас он уже тает и скоро совсем исчезнет.

Свердловский Гидрометцентр сообщал, что в воскресенье в регионе возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидается температура от 0 до +3 градусов, но местами столбик термометра может опуститься до -4 градусов.

Синоптики также сообщали, что снег в выходные может выпасть и в Республике Коми. А в понедельник в Москве может пройти сильнейший ливень за последние 73 года наблюдений.