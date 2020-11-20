Первый снег выпал на Красной Поляне

Первый снег выпал в поселке Красная Поляна в Сочи. Новостью поделились в Instagram горного курорта «Роза Хутор».

«Снеееееег! На Пике уже насыпало 40 сантиметров свежего и пухлого. По прогнозу снегопады продолжаются. Горшочек, вари!» — говорится в подписи к посту.

Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах — местами гололедицу до конца дня 19 ноября и в течение суток 20 ноября в горах Сочи. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу «Розы Хутор». Высота снежного покрова увеличилась до 50 сантиметров на горных курортах, расположенных на высоте более двух тысячах метров над уровнем моря.

Для расчистки дорог на Красной Поляне подготовлено более 35 единиц техники. А для борьбы с гололедом запасено свыше двух тысяч тонн противогололедного реагента, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Впервые в нынешнем сезоне снегопад прошел в горах в ночь на 2 ноября. Однако тогда осадки выпали только на высоте от отметки 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Теперь же крупные хлопья засыпали сам поселок Красная Поляна, а это на уровне 500 метров над уровнем моря.

На другом курорте в шутку попросили не дышать или надеть маску. Главное, не спугнуть зимнее чудо и долгожданное открытие горнолыжного сезона.