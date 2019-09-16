Первый снег выпал в Приамурье. Жители опубликовали фото сугробов

Когда в центральной России наступила настоящая осень, в Амурской области уже началась зима. По крайней мере, там выпал первый снег. Жители региона сделали фото и видео погодной аномалии.

В региональном Гидрометцентре заявили, что осадки выпали в селе Лопча Тындинского района и Сковородине. Ранее синоптики предупреждали о возможном снеге или мокром дожде. Ожидалось до 15 миллиметров осадков. В понедельник улицы покрыл снежный покров.

Деревья с еще желтой листвой полностью покрылись снегом. Засыпанными оказались и машины.

В Сети также появился снимок заснеженного Тылдынского района с высоты восьмиэтажного здания. В снегу оказались и детские площадки, а провода, перила и другие железные конструкции и вовсе заледенели.

Главное управление МЧС России по Амурской области призвало жителей региона быть осторожными на дороге. Муниципалитетам поручили подготовиться к плохой погоде.

В Гидрометцентре отметили, что в 2018 году снег в Тындиском районе выпал в начале октября. Метеорологи также заявили, что 17 сентября на юге и в центральных районах региона возможны заморозки. Ночью температура может снизиться до -2 градусов. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.