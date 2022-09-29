Первый снег выпадет в Ленобласти 29 сентября | 360°

Экология 29 сентября 2022, 04:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Первый снег выпадет в Ленобласти 29 сентября

Читать 360tv в

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в четырех районах Ленинградской области ожидается первый снег 29 сентября. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Реклама

Это касается Подпорожского, Тихвинского, Лодейнопольского и Бокситогорского районов, уточнил он. Температура воздуха там составит не более +2…+3 градуса. Образования снежного покрова в названных областях пока не ожидается, заключил Леус.

0 0 0 0 0 0