Экология 02 ноября 2022, 13:15 Зарубежные экоактивисты поборются за призы конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей»

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Первое очное мероприятие полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовало 2 ноября в Калуге. Он включает в себя просветительскую программу Восьмого международного слета «Друзья Заповедных островов» в рамках программы «Больше, чем путешествие». Проект реализуется совместно с Российским экологическим оператором. На мероприятие съехались 228 конкурсантов из 39 регионов России, а также Республики Беларусь и Казахстана, они будут бороться за право стать частью «ЭкоСборной» страны и получить медийную поддержку на федеральном уровне.

«В России идет национальный проект „Экология“, в рамках которого мы вносим реальный вклад в экологическое будущее России. Уменьшаем долю захоронения отходов, инвестируем в современные заводы, переходим на экологичные товары, упаковку и так далее. В проекте задействованы люди из разных сфер, от госслужащих до добровольцев. Но есть то, что нас объединяет — это общая цель. Все мы стремимся заботиться об окружающей среде. В этом смысле проект „Экософия“ — это один из способов привлечь к вопросам экологии как можно больше людей, включая самых юных и начинающих экологов. Сейчас мы выводим проект на международный уровень. Полуфинал „Экософии“ в Калуге собрал участников со всей России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. Значит, у нас появится еще больше единомышленников. И это не может не радовать нас, РЭО, как соорганизаторов „Экософии“, потому что забота об экологии не знает границ», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Первый полуфинал продлится до 4 ноября. На участие в проекте пришло более 15 тысяч заявок из большинства регионов России, а также из Армении, Казахстана и Узбекистана. Всего полуфиналов будет шесть, в первый из из них вышли экоактивисты направления «ЭкоСборная».

Полуфиналисты должны будут презентовать себя и свои экоинициативы, показать навыки командной работы, решать региональные экологические кейсы. Конкурсанты также примут участие в молодежной программе РЭО и просветительской программе «Друзей заповедных островов» фонда «Заповедное посольство».

Участников ждут мастер-классы, школа заповедного блогера, заповедный диктант, танцевальные флешмобы, всероссийские заповедные уроки и уроки Экософии, эколого-промышленные экспедиции, волонтерские акции и новые знакомства с единомышленниками со всей России. По итогам полуфинала 4 ноября на торжественной церемонии будут определены эколидеры, которые получат возможность бороться в финале за место в «ЭкоСборной» страны с медийной поддержкой на федеральном уровне.

В день заезда делегаты принялись высаживать зеленые насаждения в рамках акции «Сад памяти», с представителями нацпарка «Угра», бизнеса, государственных и образовательных организаций очистили берег реки Угры и таким образом поддержали акцию «Вода России».

«Экософия» — новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленный на формирование и развитие экологической культуры и реализуемый совместно с Российским экологическим оператором.