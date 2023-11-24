Экология 24 ноября 2023, 15:48 Первый полноцикловый завод по утилизации пластика построили в России РЭО

Читать 360tv в

Представители Российского экологического оператора Екатерина Степкина и Сергей Королев осмотрели процесс подготовки к запуску уникального для России производства полного цикла по глубокой утилизации пластика «ЭкоЛайн-ВторПласт». Его мощность — 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год, с последующим производством 47 тысяч тонн вторсырья.

«Предприятие вошло в состав экотехнопарка „Восток“ и уникально тем, что сырье на него будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов „Восток“, крупнейшего в Московской области. Локация объединит в полный цикл обработку отходов и переработку из них вторсырья, оптимизирует транспортную логистику, сократит углеродный след конечной продукции. Общие инвестиции в проект составили порядка 10 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей — льготное финансирование РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Капиталоемкий инвестиционный проект реализуется с участием РЭО. «Для реализации проекта компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“ первая в России выпустила „зеленые“ коммерческие облигации, единственным владельцем которой стал РЭО. Поддержка, оказанная Российским экологическим оператором, стала одним из решающих факторов для запуска этого масштабного проекта», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Технологическая концепция завода «ЭкоЛайн-ВторПласт» заключается в производстве готовой продукции максимальной, в том числе пищевой чистоты food grade, которую можно использовать для производства упаковки для продуктов питания. Добиться этого позволяет современная многоуровневая система сортировки сырья и уникальная многоступенчатая технология горячей мойки с применением эффективных и безопасных моющих средств.

Образовывающиеся в процессе производства стоки будут поступать в систему водоочистки завода, также не имеющей аналогов в России. Они будут проходить стадии механической, физико-химической, биологической очистки, очищаясь до воды, соответствующей рыбохозяйственным нормативам.

Полученное вторичное сырье в подавляющем большинстве случаев направляется на производство тех же изделий, что были до переработки, без добавления первичных ресурсов, по принципу полного цикла. Мощность входящего потока сырья предприятия составляет 60 тысяч тонн полигонных пластиковых отходов в год, из которых можно произвести около 47 тысяч тонн готового вторичного сырья.

Кроме того, в состав предприятия входит полностью автоматизированный завод по производству пластиковых мусорных контейнеров с применением вторичной гранулы мощностью 120 тысяч штук в год. Гибкость настройки оборудования, практически не имеющего аналогов в России, позволит варьировать виды выпускаемой продукции — пластиковые изделия хозяйственно-бытового назначения и евро-паллеты. Содержание вторсырья в контейнере составит до 30%, паллеты будут производиться с содержанием вторичной гранулы до 100%.