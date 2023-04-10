Экология 10 апреля 2023, 15:45 Первый экопункт по приему вторсырья открылся в Мурманске

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За вторсырье граждане могут получить денежное вознаграждение.

Открытие первого в Мурманской области экопункта «Вторматик» состоялось 8 апреля в Мурманске. Граждане могут сдать в пункт приема различные виды отходов и получить за вторсырье денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

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«Основной задачей экопунктов является формирование у населения культуры раздельного накопления отходов. Это одна из составляющих построения экономики замкнутого цикла, чьим принципом является возвращение в оборот максимального количества вторичных ресурсов. Призываем жителей Мурманской области активно участвовать в защите окружающей среды, а значит, и в реформе обращения с отходами и построении циркулярной экономики нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В экопункте в Мурманске за денежное вознаграждение будут принимать ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, бумагу и книги без переплета, а также картон. Планируется, что перечень принимаемых фракций будет расширяться. Все собранное вторсырье будет направлено для дальнейшей переработки. С полным перечнем принимаемых фракций и расценками можно ознакомиться на сайте.

В будущем на площадке «Вторматик» в Мурманске будут проходить образовательные мероприятия, посвященные вопросам экономики замкнутого цикла и раздельного накопления отходов.

«Проект „Вторматик“ реализуется ГК „Ситиматик“ с 2021 года. Мурманская область стала четвертым регионом, в котором заработал экопункт „Вторматик“. Ранее пункты приема вторичного сырья открылись в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях. Первый экопункт начал работать в конце 2021 года в городе Энгельс Саратовской области», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Всего в России действует более 700 пунктов одновременного приема нескольких видов отходов, включая экопункты.