Экология 04 апреля 2024, 14:01 Первый экопромышленный парк аккредитован Минпромторгом России РЭО

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Экопромышленный парк в Московской области включен в федеральный реестр Минпромторга России. Теперь его резиденты смогут получить поддержку со стороны государства для создания производств продукции из вторсырья и утилизации отходов.

«Документация экопромышленного парка в Московской области успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга России. В результате проверки экопромышленный парк в городском округе Егорьевск и управляющая компания ООО „Экологический цифровой оператор“ внесены в федеральный реестр индустриальных парков и управляющих компаний. Включение в федеральный реестр Минпромторга России позволит резидентам парка воспользоваться государственными мерами поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Соответствующий приказ Минпромторга России подписан 27 марта 2024 года.

«Экопромышленный парк в Московской области — один из восьми экопромышленных парков, создаваемых в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Управляющая компания экопромышленного парка — ООО „Экологический цифровой оператор“ — создает для резидентов парка подготовленные площадки, обеспеченные инженерной и коммунальной инфраструктурой — сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктурой», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Потенциальными резидентами и резидентами экопромышленного парка являются такие компании как ООО «Биогенезис», ООО «ЭКО-ВУД», «ЭКО-КОРД» и ООО «ЭКО-ГЛАСС».

«Общая площадь экопромышленного парка, который запустят в г. о. Егорьевск, составляет более 8,7 га. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 4 млрд рублей. Плановый срок ввода парка в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2024 года», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время на строительной площадке в подмосковном парке активно ведутся работы по возведению научно-технического центра, в котором предусмотрены офисы для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона и универсальные помещения.

Завершены работы по возведению цокольного и первого этажей здания, ведутся работы по бетонированию перекрытий второго этажа. После схода снежного покрова и улучшения погодных условий один из резидентов планирует начать изыскательские работы на своем земельном участке в создаваемом экопромышленном парке.

Всего в рамках федерального проекта в России создаются восемь экопромышленных парков, они будут построены в каждом федеральном округе в следующих субъектах: в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.