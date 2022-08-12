Первые заводы по переработке отходов на 100 тысяч тонн появятся в новосибирском экотехнопарке в 2024 году

Восемь объектов утилизации отходов мощностью более 100 тысяч тонн появится в новом экотехнопарке в Новосибирской области в 2024 году. Первые соглашения с потенциальными резидентами подписал Российский экологический оператор. Компания создаст специальную организацию, которая выступит оператором промышленного парка.

«В Новосибирской области, около населенного пункта Верх-Тула, появится экопромышленный парк с объектами обработки и утилизации отходов. Оператором парка выступит специально созданная РЭО организация. Инвестиции в экотехнопарк оцениваются в 1 млрд рублей, оператор задействует эти средства для создания инженерной инфраструктуры, помещений, офисов и лабораторий. Планируется, что до конца года разработают проектную документацию на инфраструктуру, а уже к августу 2024-го будут построены первые объекты. Сейчас РЭО подписал первые соглашения с потенциальными резидентами», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Строительство экотехнопарка планируется на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района на площади 21 гектар. На заседании Совета по инвестициям области директор по технологиям РЭО Олег Шияновский выступил с просьбой перевести земельный участок под парк в необходимую категорию до передачи проектной документации на госэкспертизу. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение закончить все процедуры с переводом земли к 30 ноября этого года.

«Российский экологический оператор представляет инвестиционный проект создания инфраструктуры экопромышленного парка на территории Новосибирского района Новосибирской области. На сегодняшний день с участием правительства Новосибирской области уже подобраны резиденты технопарка, подписаны соглашения об их готовности использовать предоставленную нами площадку для создания производств по переработке отходов. Уже пять юридических лиц выразили готовность создать восемь производств, которые будут перерабатывать более 100 тысяч тонн отходов, не только коммунальных, но и промышленных», — сообщил Олег Шияновский.

РЭО подписал соглашения с ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Объекты смогут перерабатывать отходы и вовлекать полученные полезные фракции во вторичный оборот. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 650 миллионов рублей.