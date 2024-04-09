Экология 09 апреля 2024, 11:00 Первые участники реестра утилизаторов перешли на электронные сделки РЭО

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Компании, включенные в реестр утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), начали работать на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Чтобы попасть в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров, необходимо пройти проверку. РЭО имеет право делать выездные оценки на предприятия. Таким образом отсеиваются не настоящие утилизаторы. ЭТП же создавалась для исполнения нормативов утилизации в рамках РОП, это позволит участникам отрасли соблюдать законодательные требования по утилизации, отдавать отходы проверенных утилизаторам. Но главное, это позволит уменьшить объем отходов на свалках и сформировать экономику замкнутого цикла в нашей стране», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Первыми компаниями, которые вошли в реестр утилизаторов и начали работу на площадке, стали утилизаторы отходов стекла и алюминия. Компании „Айсиэм Гласс Калуга“ и „Синтез“ пошли все необходимые проверки для включения в реестр утилизаторов и теперь могут предоставлять свои услуги на цифровой платформе по торговле вторсырьем», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

ООО «Айсиэм Гласс Калуга» имеет собственную линию производства пеностекла Гемини, которая позволяет осуществлять предварительную очистку, измельчение и обжиг в печи отходов стекла. Мощность объекта составляет 31 356 тонн в год. Компания занимается утилизацией стеклянной тары, лома стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных отходов, а также производством из утилизируемых отходов пеностекла в форме блоков, плит или аналогичных форм.

ООО «Синтез» из города Барнаул способна в год утилизировать 1095 тонн алюминиевых отходов, включая тару, аэрозольные баллоны, банки из-под напитков, упаковку, отходы фольги. При производстве вторичного алюминия компания использует такое вторсырье, как лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов.

Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов создали в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.