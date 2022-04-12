Первые случаи природных пожаров зафиксировали в Тюменской области

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович сообщил о первых природных пожарах, которые зарегистрированы в регионе. Об этом написало РИА «Новости».

Всего на сегодняшний день в области зафиксированы 23 природных пожара в семи муниципальных образованиях. Из них 21 удалось ликвидировать.

«В настоящее время действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 гектаров», — цитирует Михновича ИА НСН.

Среди основных причин возгораний выделяется неконтролируемый пал сухой травы, а также пожары, которые переходят из соседних районов Казахстана и Омской области.