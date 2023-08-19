Экология 19 августа 2023, 03:46 Первые признаки ухода лета подарит москвичам погода на следующей неделе Вильфанд: предосенняя погода придет в Москву с середины следующей недели Pxhere

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Летняя жара совсем скоро закончится. В Москву с середины следующей недели придет предосенняя погода, соответствующая климатической норме. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Летний эпизод завершается в Москве, на следующей неделе погода уже будет соответствовать тому температурному режиму, который как раз характерен пятой пятидневке августа. Понедельник еще 22-24 градуса, по области — до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», — сообщил метеоролог.

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Со среды и до конца недели в столицу будут приходить умеренные и прохладные воздушные массы с северо-западного направления. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 16 до 19 градусов — это примерно на один градус ниже многолетней нормы.

«Если сравнивать с нынешней неделей, то температура понизится более чем на 10 градусов», — заявил Вильфанд.

Ранее эксперт Всемирной метеорологической организации (ВМО) по климату Альваро Силва заявил, что экстремальная жара в Европе стала новой климатической нормой. Причина этому — изменение климата из-за выбросов парниковых газов.