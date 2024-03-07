Экология 07 марта 2024, 13:19 Первые объекты обращения с отходами построят в Краснодарском крае в 2025 году РЭО

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Новые предприятия по обращению с отходами планируется создать в Краснодарском крае до конца следующего года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Мы вместе с регионом разработали в свое время концепцию создания пяти комплексных объектов на черноморском побережье и одного комплексного объекта в Краснодаре. В настоящий момент мы по двум из этих кластеров запустили процедуру конкурса вместе с регионом, и в марте должны быть подведены итоги по выбору инвестора», — отметил Буцаев.

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Первые объекты переработки регион может получить уже к концу 2025 года. Они будут построены в соответствии с целевыми показателями федерального проекта.

РЭО рассчитывает, что по третьему объекту соглашение будет заключено в ближайшее время. Еще по двум объектам регион выбирает или оформляет земельные участки.