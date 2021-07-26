РЭО выделит 2,9 млрд рублей на два проекта по переработке отходов в Подмосковье

Российский экологический оператор впервые вложится в два инвестиционных проекта, в рамках которых построят два мусороперерабатывающих комплекса в Московской области. Наблюдательный совет госкорпорации одобрил сделку. Общий объем инвестиций составит 16 миллиардов рублей, из них 2,9 миллиарда рублей — средства РЭО. По словам экспертов, это необходимый шаг в развитии отрасли по обращению с отходами. Кроме того, мера поддержка позволит снизить тарифную нагрузку на население, подчеркнул генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Мера поддержки отрасли обращения с ТКО в виде облигационного займа доказала свою привлекательность среди игроков рынка в отличие от ранее возможной меры поддержки в виде вхождения в уставной капитал компаний. Ключевая цель поддержки проектов со стороны РЭО — развитие отрасли и выполнение показателей нацпроекта „Экология“. Напомню, к 2030 году мы должны достичь сортировки всего объема ТКО и снизить на 50% долю захоронения. Более того, благодаря поддержке этих проектов мы сможем снизить тарифную нагрузку на население на 703 миллиона рублей благодаря уменьшению уровня необходимой валовой выручки компаний», — сказал глава компании.

Буцаев напомнил, что 22 июня правительство одобрило новую меру государственной поддержки в виде выкупа облигаций. РЭО воспользуется этим инструментом, чтобы проинвестировать 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году.

Первыми проектами для РЭО стали заводы ООО «Комбинат» и ООО «КПО Нева». РЭО получил одобрение набсовета на вхождение в эти два инвестпроекта в виде облигационных займов на сумму 2,9 миллиарда рублей.

Два комплекса по переработке отходов

Первый объект — это комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, который ООО «Комбинат» построит в подмосковном Клину до конца 2021 года. К реализации масштабного проекта компания приступила в 2018 году. Региональное правительство выделило землю под объект.

Мусоросортировочный комплекс «Алексинский карьер» будет принимать отходы из Москвы, Клинского городского округа и ближайших районов. Ежегодный объем составит 950 тысяч тонн ТКО, из которых вторичными материальными ресурсами станут 213 тысяч тонн (22%), на компостирование отправятся 300 тысяч тонн (31%). Благодаря проекту доля ТКО, направленных на утилизацию в Московской области, вырастет на 48% за 2022 год.

Для поддержки этого проекта РЭО выкупит облигационный заем в размере 1 300 000 000 рублей сроком на девять лет под 3% ставки в виде купона. Общий объем инвестиций здесь составит 8 792 000 000 рублей. С учетом мер поддержки РЭО произойдет уменьшение уровня необходимой валовой выручки компании-участника инвестпроекта, что позволит снизить тарифную нагрузку на население в объеме 315 миллионов рублей.

Второй объект будет строить ООО «КПО Нева» в городском округе Солнечногорск, в поселке Поварово. Он заработает не позднее 31 марта 2022 года и сможет принимать 500 тысяч тонн ежегодно. Здесь обработка отходов распределится таким образом: 104 тысячи тонн (20%) станут вторичными материальными ресурсами, 124 тысячи тонн — RDF-топливом, 150 тысяч тонн (30%) отправятся на компостирование. Этот инвестпроект увеличит долю утилизируемых в регионе ТКО на 14%.

Главным инвестором этого проекта станет ГК «Эколайн», крупнейший региональный оператор в Москве и области. Общий объем инвестиций составит 7 213 000 000 рублей, из них 1 607 251 000 рублей — это средства РЭО в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%. Участие РЭО в этом инвестпроекте, как и в первом случае, позволит уменьшить уровень необходимой валовой выручки компании, что в свою очередь позволит снизить тарифную нагрузку на население в объеме 388 миллионов рублей.

Первый шаг для инвестиций в отрасль

Эксперты отрасли считают, что такие меры назрели давно. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдар Неверов. Предпринимательское сообщество давно ждало прямых инвестиций в капитал компаний, которые занимаются обращением с ТКО.

«Это стало возможным благодаря принятому постановлению правительства РФ, принятому порядку осуществления таких инвестиций, благодаря отбору, который провел ППК РЭО за последние месяцы среди сотен проектов. Мы видим два первых проекта. Это вдохновляет и воодушевляет. Это означает, что реформа заработает на полную мощность. Потому что без прямой финансовой поддержки и наряду с этим административной поддержки проектов в сфере обращения с ТКО реформу завершить будет сложно до 2024 года. Это первый шаг, относимся к нему уважительно и положительно», — отметил Неверов.

Он также обратил внимание на то, что это скажется на тарифах для населения, финансовом состоянии компаний, дальнейших этапах развития прямого финансирования, в том числе и зеленого финансирования через выпуск ценных бумаг, облигационных займов, зеленых бондов, обращении бумаг мусорных компаний на бирже.

Положительно оценил участие РЭО в двух первых инвестпроектах заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владимир Аленцин. Он напомнил про реализацию расширенной ответственности производителей (РОП) и необходимости финансировать остальные отходы, кроме ТКО. И это могла бы стать следующим шагом в плане инвестирования.

«Начало той инвестиционной активности со стороны ППК РЭО — это безусловно очень позитивный фактор. Та цель, с которой Россия создала РЭО, потихоньку начинает реализовываться. Вторым безусловно важным фактором является то, что РОП — инструмент развития системы утилизации отходов, в том числе, которые не находятся в системе коммунального сбора, не ТКО, но запрещенных к размещению на полигонах. К дополнению к пакету инвестиционной активности ППК РЭО именно этим вопросом, это тот аспект, который ТПП РФ неоднократно поднимала», — сказал Аленцин.