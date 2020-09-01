Первое уголовное дело возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»

По версии следствия, руководитель заповедника допустил множество туристов на территорию в период высокой пожароопасности. Многие разводили костры, что в итоге привело к возгоранию, утверждают в СК.

Как полагают следователи, после начала пожара директор заповедника ничего не сделал, чтобы не дать ему распространиться по территории. Это привело к массовой гибели растений и животных на площади более 126 гектаров. Это причинило Российской Федерации особо крупный ущерб.

В данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Реликтовый лес заповедника «Утриш» загорелся 24 августа, около полудня. Сначала затлела лесная подстилка, а после пламя пошло в лес. Ликвидировали пожар только вечером 26 августа. На месте работали сотрудники МЧС и туристы, которые пытались погасить огонь до приезда спасателей.

Основной причиной возникновения пожара, который чуть не уничтожил заповедник, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом заявили в департаменте надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Там уточнили, что это в очередной раз человеческий фактор. При этом в регионе приняты все меры для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.