    03 мая 2020, 18:06

    Первая весенняя гроза пришла в московский регион

    Анатолий Минкин

    Гроза с дождем и градом началась в Москве и Подмосковье. Синоптики прогнозировали приход непогоды в регион, но уточняли, что все это будет кратковременно.

    В социальных сетях жители поделились видами города после первой весенней грозы.

    Большая часть фотографий сделана из окон и с балконов, так как жители соблюдают самоизоляцию.

    Над северо-востоком Москвы сгустились темные тучи.

    Дождь смыл с дорог накопившуюся пыль.

    Собравшиеся над городом тучи не оставались долго и достаточно быстро уходили дальше.

    После окончания дождя все рассказали, что в воздухе стоит запах свежей зелени.

    А вот так выглядел ливень с градом, который обрушился на один из районов Москвы.

    В городском округе Домодедово гроза прошла тоже быстро, оставив после себя изрезанное тучами небо.

    Туча над Реутовом закрыла все небо.

    Скорость передвижения туч можно было оценить на западе Москвы.