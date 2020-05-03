Первая весенняя гроза пришла в московский регион

В социальных сетях жители поделились видами города после первой весенней грозы.

Большая часть фотографий сделана из окон и с балконов, так как жители соблюдают самоизоляцию.

Над северо-востоком Москвы сгустились темные тучи.

Дождь смыл с дорог накопившуюся пыль.

Собравшиеся над городом тучи не оставались долго и достаточно быстро уходили дальше.

После окончания дождя все рассказали, что в воздухе стоит запах свежей зелени.

А вот так выглядел ливень с градом, который обрушился на один из районов Москвы.

В городском округе Домодедово гроза прошла тоже быстро, оставив после себя изрезанное тучами небо.

Туча над Реутовом закрыла все небо.

Скорость передвижения туч можно было оценить на западе Москвы.