Первая весенняя гроза пришла в московский регион
Гроза с дождем и градом началась в Москве и Подмосковье. Синоптики прогнозировали приход непогоды в регион, но уточняли, что все это будет кратковременно.
В социальных сетях жители поделились видами города после первой весенней грозы.
Большая часть фотографий сделана из окон и с балконов, так как жители соблюдают самоизоляцию.
Над северо-востоком Москвы сгустились темные тучи.
Дождь смыл с дорог накопившуюся пыль.
Собравшиеся над городом тучи не оставались долго и достаточно быстро уходили дальше.
После окончания дождя все рассказали, что в воздухе стоит запах свежей зелени.
А вот так выглядел ливень с градом, который обрушился на один из районов Москвы.
В городском округе Домодедово гроза прошла тоже быстро, оставив после себя изрезанное тучами небо.
Туча над Реутовом закрыла все небо.
Скорость передвижения туч можно было оценить на западе Москвы.